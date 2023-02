Ritornano barba e bowl-cut | sempre meno evidenti le basette

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dal taper fade di Blanco, alla tinta bleached di Mr Rain, fino alla frangia cortissima di Lazza e ai ricci (in pendant con la) di Marco Mengoni. I tagli capelli uomo più interessanti visti nelle prime due serate di Sanremo 2023, più qualche suggerimento per gestire lo styling. Sanremo 2023: le tendenze capelli uomo guarda le foto I capelli uomo rasati a Sanremo 2023 Parola d’ordine Taper fade. La grande novità di questa edizione è una sfumatura molto bassa e affusolata, spesso con lecompletamente sfumate in punti luce estremi. Il taglio nato negli anni ...