22.45A, 22° turno: Milan - Torino 1 - 0 Il Milan frena l'emorragia di(3 sconfitte di fila) battendo 1 - 0 il Torino e risale per ora al terzo posto. Brutto 1° tempo dei rossoneri,mai ......dopo treutili consecutivi. SEGUE SERVIZIO COMPLETO Attiva DAZN entro il 14 febbraio al prezzo speciale di 20,99 al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99. Milan: tutte le notizieA: ...

Risultati Serie A – Milan-Torino 1-0: tabellino e marcatori | News Pianeta Milan

Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti sulla 22ª giornata Juventus News 24

Serie A, 22a: il Milan riparte contro il Toro, decide Giroud Stadionews.it

Serie B, risultati 24ª giornata Goal.com

Serie B, 24a giornata: il Genoa batte il Palermo nell'anticipo Stadionews.it

Queste le gare dell'8ª giornata di ritorno di Serie C che, oltre che sulla piattaforma Eleven sports, saranno trasmesse in diretta TV su ...I rossoneri tornano a vincere dopo oltre un mese e si lasciano alle spalle le tre sconfitte consecutive. Partita sofferta con i granata, che nel primo tempo non sfruttano le occasioni per passare in v ...