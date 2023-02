“Rissa tra le cantanti dietro le quinte” Sanremo 2023 | scoppia il caso | cosa è successo davvero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per circa un’oretta, ieri sera, non si è parlato d’altro sui social. Asi è parlato di una lite tra due artisti, un bicchiere che vola e che prende l’altro. Ma? A circa metà serata, Twitter implode su sé stesso per questa presunta mezzaledell’Ariston. La voce era chiara: due artiste (donna), sono venute alle mani e dopo qualche urlo è partito un bicchiere che ha inondato l’altra. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano attraverso le sue Instagram stories. L’influencer ha raccontato che “leuna concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big”. Non solo, poco dopo ha svelato le iniziali dei protagonisti del ...