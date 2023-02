Rissa dietro le quinte a Sanremo? Parlano fonti Rai e svelano la verità sul rumor

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Poco fa è iniziato a circolare ildi una presuntaledel Festival di. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno parlato di un bicchiere d’acqua lanciato da una cantante in gara verso una sua collega. I due influencer hanno anche rivelato le iniziati dei big coinvolti nell’ipotetica azzuffata (mai confermata). La voce è stata riportata anche da diverse testate e dal giornalista di All Music e speaker radiofonico Alvise Salerno: “ATTENZIONE litele. Si parla di una famosa cantante e di una collega. Update sulla presunta lite (non ancora sicura al 100%): stiamo cercando conferme sulla cosa, nessuno vuole dire niente e quando nessuno vuole dire niente, molto spesso, vuol dire solo una cosa. Allora, pare che una cantante abbia ...