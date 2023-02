Rissa Anna Oxa e Madame dietro le quinte di Sanremo 2023? Oxarte svela cosa è successo davvero

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Durante la messa in onda della terza serata del Festival diè spuntato uno spiffero dai corridoi secondo il quale due cantanti si sarebbero azzuffate. Si è parlato di lancio di bicchieri d’acqua e clima molto teso traOxa e. A diffondere questo scoop sono stati gli influencer Amedeo Venza e L'articolo proviene da KontroKultura.

...ma dalle due cantanti sarebbe già arrivata la smentita E' giallo a Sanremo 2023 su unanel ... Le due protagoniste secondo quanto è circolato via social, su Instagram e Twitter, sarebbero...... Nientedietro le quinte, fonti Rai smentiscono l'indiscrezione in circolazione sui social. Smentita confermata anche da Fanpage.it dallo staff di Madame : Sui social corrono i nomi diOxa ...

Clamorosa indiscrezione a Sanremo, rissa e parolacce tra due cantanti dietro le quinte! Chi sono e cosa è successo Corriere dello Sport

"Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte", cosa sappiamo davvero Today.it

Sanremo, mancava solo la rissa. C’entrano Madame e Anna Oxa Cosa sappiamo MOW

Diretta Sanremo 2023, Mengoni, Ultimo e Mr Rain guidano la classifica LIVE Corriere dello Sport

Sanremo 2023 | Mengoni guida la classifica Oggi serata cover e duetti Zazoom Blog

Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo, programma attesissimo e molto seguito dal pubblico. Nel corso ...Non esiste questa fantomatica rissa tra la Oxa e Madame. Anna Oxa è nel camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando. Non è assolutamente vera. La chiosa ...