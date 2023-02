Risparmiare davvero sul riscaldamento? Arrivano gli ibridi splittati

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mai come ora, gli italiani pensano a nuove e più efficaci soluzioni per. In particolare, a incidere sulle nostre tasche sono i consumi energetici e l’inflazione alle stelle, che erodono i nostri risparmi e ci costringono a ripensare il nostro modo di vivere. Come riscaldarsi, e come farlo spendendo meno e in maniera sostenibile, è una delle grandi sfide del presente, e del futuro. “Il mercato è sempre più orientato verso scelte sostenibili e la richiesta di soluzioni green è aumentata esponenzialmente a causa della guerra in Ucraina dell’ultimo anno, che hanno comportato l’aumento del prezzo del gas, e grazie agli incentivi fiscali a sostegno dell’efficientamento energetico degli impianti esistenti”, spiega Paolo Mazzoni, fondatore di Italtherm, azienda emiliana con una solida storia alle spalle e una forte proiezione all’innovazione, da 50 anni leader nel ...