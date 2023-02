Rihanna svela dettagli sul suo show al Superbowl 2023 (e sulla sua nuova musica)

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio avrà luogo il, il principale avvenimento sportivo statunitense, nonché la finale della lega professionistica di football americano. Per il, come artista performer durante l’annuale evento, attesissimo in tutto il mondo, è stata scelta, la popstar delle Barbados e proprietaria di Fenty Beauty. Durante la conferenza stampa di Apple Music, l’artista hato alcunesul suo Halftime. Vi raccomandiamo... Sacerdote sostiene su TikTok di essere stato all'inferno: "I demoni cantano Umbrella di" Davanti ai giornalisti, la cantante di Umbrella ha dichiarato: Sono così felice di esibirmi al Super Bowl, è da molto tempo che ci ...

Mi auguro solo che sul palco dell'Halftimeabbia chiamato anche l'iconica…e la sua nuova musica. La giornalista che ha intervistatole ha chiesto qualche informazione ...Per la stessa categoria concorre anche, che invece ha firmato Lift Me Up per Black Panther:...Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Lady Gaga ringrazia per la nomination agli Oscar e...

Dopo 2.200 giorni, Rihanna torna in grande stile con il suo show alla 57ª edizione del Super Bowl, il momento più atteso di tutto lo sport americano, che coincide con l'Halftime Show della finale del ...