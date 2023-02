(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo tanta attesa finalmente ci siamo quasi, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio andrà in onda l’Halftimedi. La popstar si esibirà ale proprio di questoha parlato ieri alla conferenza stampa di ‘Apple Music’s #SBLVII Halftime’. “Sono così felice di esibirmi al, è da molto tempo che ci lavoro. E giorno dopo giorno ci avviciniamo a finire di dare gli ultimi ritocchi allo. Oggi avevo una delle prove principali, per quello che poi vedrete domenica. La scaletta è stata forse la parte più difficile, non è stato affatto facile scegliere i pezzi e l’ordine. Per me è stata dura scegliere come concentrare tutto in appena 13 minuti, perché questodovrà essere ...

Per la stessa categoria concorre anche, che invece ha firmato Lift Me Up per Black Panther:...Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Lady Gaga ringrazia per la nomination agli Oscar e...Il brand di moda street style indossato da celeb quali, Lady Gaga e Andy Warhol , non si è mai tirato indietro davanti alle sfide e questa nuova collaborazione dimostra sempre più la ...

Rihanna svela dettagli del suo show al Super Bowl e del nuovo album Biccy

A$AP Rocky rivela com’è crescere un figlio con Rihanna MTV.IT

Un prete rivela: "All'inferno si ascolta 'Umbrella' di Rihanna" (ma ... R101

Non solo Chiara Ferragni, 12 star che hanno indossato Schiaparelli. Da Rihanna a Beyoncé Sky Tg24

Rihanna, il trailer del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Revenews

È in arrivo il Super Bowl e come ogni anno anche Apple festeggia l'evento. In questo caso chiama in causa la celebre cantante Rihanna creando un prestigioso catalogo musicale con audio spaziale, con p ...Svelate le nomination agli “Oscar 2023”, ecco le principali e i favoriti: occhi su Lady Gaga e l’unico film italiano in gara ...