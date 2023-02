Riforma Pensioni 2023 | i problemi | aumento della spesa pubblica e conti dell’INPS

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’appuntamento del 8 febbraio tra il governo e i sindacati è stato rimandato, una decisione che pone l’accento sulle sfide che il paese deve affrontare per raggiungere un nuovo intervento strutturale. La, spinta dall’impennata dell’inflazione, è ine si prevede che raggiungerà livelli senza precedenti quest’anno, con undi oltre 23 miliardi di euro, e di 50 miliardi nel 2025. L’Inps, a causa del peggioramento del quadro economico, sta prevedendo un esercizioin rosso, con una perdita di quasi 10 miliardi di euro. Queste cifre evidenziano la necessità di trovare soluzioni innovative per gestire la crescitae garantire un futuro economicamente stabile per il paese. ida ...