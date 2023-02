Riduzione dell’affitto mensile? Quando è possibile e come fare

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Se pensate ad una lista dei beni più grandi che potreste possedere ragionando in termini materiali, la casa si attesta senz’altro ai primi posti di essa. Molte persone riescono ad acquistarla anche grazie ai prestiti bancari; maciò non è, non resta altro che ripiegare sull’affitto di un abitazione nei limiti delle proprie possibilità. La domanda è: che agevolazioni esistono per gli affitti? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. Nella vita possono esserci sempre tante variabili e molti momenti difficili anche dal punto di vista economico,per esempio lo è stato il periodo del covid; in questi anni appena trascorsi non poche persone hanno avuto difficoltà a far fronte alle proprie incombenze, e non solo chi non avendo una propria casa di proprietà è costretto a pagare le rate di un mutuo, ma anche chi ...