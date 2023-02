Ricette specialisti oncologici | Saiello M5S interroga la Giunta regionale

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ancora bloccate.: De Luca e la sua amministrazione devono attivarsi con urgenzabloccate per i pazienti. Sono tantissime le persone che sono rinviate negli studi medici. Davanti a questa particolare fattispecie relegata ad una sacca di resistenza da parte dei medici, il consiglieredel Movimento 5 Stelle per la Campania, Gennaroha depositatozione alladella Campania. Lo ha annunciato lo stesso consiglierein una comunicazione rilasciata sulla sua pagina Facebook. “Ancora al palo le emissioni delleda parte degli ...

... medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di. Sulla ... Leministeriali speciali Questo tipo di impegnativa è richiesta nella prescrizione di sostanze ...'Ancora al palo le emissioni delleda parte degli. Dal 2 gennaio in Campania non doveva essere più necessario per i pazienti oncologici recarsi nell'ambulatorio del medico di famiglia per le prescrizioni di esami e ...

Ricetta: rossa, bianca, elettronica, ripetibile... Ecco la guida alle ... Sanità Informazione

Ricette mediche specialisti: ancora resistenze Punto! Il web magazine

Ricette specialisti: non tutti emettono. Dr Verde lancia petizione Punto! Il web magazine

Prescrizioni mediche specialistiche. Doria a Quotidiano Sanità ... Quotidiano Sanità

Regione Campania e ricette specialisti: Persico (FIMMG): De Luca ... Punto! Il web magazine

Ancora al palo le emissioni delle ricette da parte degli specialisti. Depositata interrogazione per far luce sulla vicenda. Dal 2 gennaio in Campania non doveva essere più necessario per i pazienti on ...«Le case di comunità sono fondamentali, ma non possono essere semplicemente il luogo dove i medici di base si spostano: devono diventare il luogo della presa in carico della cronicità, dove i medici ...