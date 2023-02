Retribuzioni | Job Pricing-Lhh recruitment solution | gap uomo-donne sempre più ampio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Labitalia) - “È l'11 febbraio il D-Day delle. Solo da questa data infatti lecominciano a guadagnare, sebbene lavorino dal primo giorno dell'anno. Un dato che mostra quanta strada deve ancora fare l'Italia. Il gap salariale rispetto agli uomini si è ampliato nell'ultimo anno dello 0.9% e questa è una pessima notizia, non solo per le. Lesono in media più istruite a tutti i livelli (59,4% di laureate sul totale), hanno performance scolastiche superiori (il 43% delle ragazze ottiene un voto d'esame superiore o uguale a 8, rispetto al 31,7% dei ragazzi) e abbandonano meno gli studi (10,5% delle ragazze contro il 14,8% dei ragazzi). Ma in azienda guadagnano meno. (Fonte Osservatorio Jobe LHH)". A dirlo ...