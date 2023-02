Rete Tim | quota di minoranza per Cdp Antitrust e mercati | perché funziona

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Prende ogni giorno corpo l’offerta di Kkr, sia per quanto riguarda la componente economica, sia per quello che concerne eventuali compartecipazioni. Dunque, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, gli americani hanno messo sul piatto 18 miliardi per rilevare ladi Tim. A questi bisogna aggiungere un premio da due miliardi se la Ue dovesse dare il via libera al progetto d’integrazione tra Tim e Open Fiber. Infine sarebbero previsti sette miliardi per gli investimenti necessari. D’altronde, la banda ultralarga necessita ancora di soldi, soprattutto nelle zone grigie. Segui su affaritaliani.it

... una buona notizia l'interesse di Fastweb Per Equita SIM si tratta quindi di un commento positivo per il titolo, in quanto riduce il rischio di esecuzione di una possibile offerta sulladi ...Brasil, dotata della più grandemobile del Brasile , fornirà la copertura 4G del tratto autostradale più esteso del Paese. La partnership con EcoRodovias garantisce un'infrastruttura robusta ...

Rete Tim, l'idea alternativa: lo Stato con una quota di minoranza/ INSIDE Affaritaliani.it

Rete Tim, strada in salita per Kkr. Cdp sonda fondi e assicurazioni La Stampa

Calcagno “Fastweb pronta a rilevare parti di rete Tim se interviene l’Antitrust Ue” la Repubblica

Tim, il piano di Kkr vale 27 miliardi. Meloni: “Dossier complesso” CorCom

Tim, FT: Offerta Kkr test per il Governo. Ma per Meloni rete pubblica Key4biz.it

Scopri le migliori offerte di febbraio per avere Internet illimitato mobile per navigare su smartphone o, in alternativa, le promozioni con più Giga inclusi Se ogni mese rimanete senza traffico dati n ...Telecom Italia in rosso anche oggi, per nulla sostenuto dalle ultime indicazioni arrivate dall'AD di Fastweb. Focus anche sulle novità dal Brasile. L'ultima seduta della settimana prosegue in territor ...