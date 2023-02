Rete Tim | quota di minoranza per Cdp Antitrust e mercati | perché funziona

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Prende ogni giorno corpo l’offerta di Kkr, sia per quanto riguarda la componente economica, sia per quello che concerne eventuali compartecipazioni. Dunque, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, gli americani hanno messo sul piatto 18 miliardi per rilevare ladi Tim. A questi bisogna aggiungere un premio da due miliardi se la Ue dovesse dare il via libera al progetto d’integrazione tra Tim e Open Fiber. Infine sarebbero previsti sette miliardi per gli investimenti necessari. D’altronde, la banda ultralarga necessita ancora di soldi, soprattutto nelle zone grigie. Segui su affaritaliani.it

L'offerta non vincolante di Kkr per il ramo di azienda di Tim, che include la rete primaria, FiberCop (dove Kkr è già azionista con circa il 40 per cento) e i cavi internazionali di Sparkle, ha ...

Il piano Kkr per la rete Tim potrebbe coinvolgere altri due soggetti nel futuro libro soci di Netco: la stessa Tim e una newco controllata da Ministero dell'Economia e delle Finanze.