Report Uefa | ricavi dei club tornano a crescere

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Laha pubblicato la quattordicesima edizione del rapporto “The EuropeanFootballing Landscape” dal quale emerge come il calcio sul piano deistia tornando alla normalità dopo il periodo legato alla pandemia. Una crescita media del 4,6% e, in particolare, le entrate commerciali e da sponsorizzazioni mostrano un +13% rispetto al periodo precedente la pandemia. “Questo rapporto chiarisce anche quanto sia stata straordinaria la resilienza del calcio europeo durante e dopo la pandemia di Covid-19 – ha affermato il presidente della, Aleksander Ceferin – Dopo aver perso l’incredibile cifra di 7 miliardi di euro durante questo periodo difficile, siamo felici di vedere che ideidei massimi campionati sono più alti di quanto non fossero ai livelli ...