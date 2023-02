Renato Zero aggiunge una terza data a Milano del suo tour Zero a Zero | ecco le info biglietti

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha aggiunto unadel suocon il quale girerà l’Italia da marzo a maggio:quando e leTriplicano agli appuntamenti live di– Una sfida in musica, ildinei principali palazzi dello sport italiani, prodotto da Tattica e in partenza a marzo e che in primavera si arricchisce di una nuova ...

Ma non solo, il suo nome è legato a produzioni e ad artisti come Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla,e Massimo Ranieri. Celebra il suo ingresso a ...Come compositore vanno ricordate canzoni scritte per Fausto Leali o 'La favola mia' cantata da. Oltre a ciò la collaborazione con Giancarlo Governi in Supergulp! fumetti in Tv, oppure ...

La New Beetle di Renato Zero - Ruoteclassiche Ruoteclassiche

Musica: Renato Zero aggiunge terza data a Milano Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Renato Zero Clamoroso: spunta una foto... Liberoquotidiano.it

Renato Zero in concerto, annunciata una nuova data al Palazzo dello Sport di Roma Sky Tg24

The Voice Senior, la discussa eliminazione di Farida, pupilla di Renato Zero imusicfun.it

Tripletta milanese per Renato Zero, che ha aggiunto una nuova data, sabato 15 aprile 2023, al Mediolanum Forum per gli appuntamenti live di Zero a Zero - Una sfida in musica. (ANSA) ...“Il triangolo no, non l’avevo considerato”. Così cantava Renato Zero nel 1978, e questa forma geometrica di tanto in tanto viene tirata in ballo quando si parla dei Måneskin. Pare infatti che tra ...