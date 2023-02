Regione Campania e Confagricoltura al Fruit logistica di Berlino

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’impatto della DOP economy sul mercato agroalimentare italiano. Si è discusso di questo ieri per iniziativa die della Camera di Commercio di Salerno aldi, nel corso di due convegni. Il primo, ‘L’Agroalimentare italiano settore strategico per l’economia’, moderato da Raffaella Quadretti, direttrice di My.it, è stato introdotto da Antonio Costantino, Presidente diSalerno. Sono intervenuti, tra gli altri, Enrico De Micheli di Agroqualità, Mario Miano, Presidente del Consorzio Marrone di Roccadaspide, e Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Salerno. Nello specifico, si è parlato di come le piccole DOP e IGP possono essere aiutate a crescere, perché è evidente che il loro impatto sul mercato sia minore rispetto a ...