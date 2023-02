Regionali nel Lazio | Salvini a Viterbo con i candidati della Lega

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A poche ore dalla chiusuracampagna elettorale per le, che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio, larinnova il suo impegno nella provincia di, grazie ai quattronominati dal coordinatore Provinciale Viterbese, Andrea Micci. Isono Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini, Edoardo Ciocchetti ed Emanuela Bartolini sostenuti dal ministro Matteoe dal sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, per Rocca presidente del. "Non possiamo perdere questa opportunità di scelta - dicono - per uniformare di nuovo il centrodestra che dà molta attenzione ai territorinostra provincia".