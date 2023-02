Reese Witherspoon | il suo aneddoto su un viaggio in aereo con “spoiler” collettivo è memorabile

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha raccontato unsu unincon “di Come lo sai, film in cui ha recitato nel 2010. Durante la sua partecipazione al Late Night with Seth Meyers, l’attrice ha raccontato di essersi trovata in una situazione strana su un volo quando la compagnia aerea ha deciso di proiettare un suo film. Il problema è che la proiezione del titolo in questione si è interrotta pochi minuti dopo l’inizio. Come riportato da PEOPLE, l’interprete ha ricordato: “Stavo viaggiando e ilsarebbe stato abbastanza lungo. Inavrebbero mandato Come lo sai”.ha spiegato che sia lei che i suoi figli, che erano con lei ...