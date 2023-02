(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alvaroè stato uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’. L’ex attaccante ripercorre quel pazzo 3-2 die non solo. Le sue parole nei confronti di Moratti. Il Chino si è collegato sul canale YouTube del giornalista e tifoso nerazzurro, Gianluca Rossi RICORDI ? Il Chinonon ha dubbi: «Ricordo più brutto? La sconfitta contro la Lazio e il KO in Champions League col Milan in semifinale. In quella partita avevamo problemi tutti: da Vieri a Crespo e io. Cuper mi chiese se me la sentivo di giocare, io gli risposi di sì. Ognuno fa una scelta e si prende responsabilità e rischi. Ricordo più bello? L’emozione dei 5-10 minuti diin. Sono stato l’uomo più felice in questi 5-10’. Poche volte ti ricapita ...

... nell'annata 1991/1992 Hakan Sukur va per la prima volta in doppia cifra con le reti (in 34 ... Le stelle, in attacco, sono sempre Ronaldo, Vieri e, ma Hakan Sukur viene visto come rincalzo ...... nella stagione 1994/1995 in Serie C1 col Gualdo arrivò a realizzare bengol, confermando quanto ... il brasiliano Luis Nazario de Lima Ronaldo e l'uruguayano Alvaro. Di Napoli capì che non c'...

Recoba: «I 5-10' di pazzia di Inter-Sampdoria il più bel ricordo! Moratti…» Inter-News.it

Zamorano su Inter Milan: «I gol nei derby sono speciali. La mia scommessa con Recoba» Inter News 24

Marotta: 'Vidal uomo dalla doppia vita. Sogno la politica, Giorgetti mi ... Calciomercato.com

Una rete e un uomo in più non bastano: nel recupero arriva il pari di testa Sprint e Sport