Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition è ufficiale | caratteristiche e prezzo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo le scorse indiscrezioni, rumors e anticipazioni cirnti in Rete,hante annunciato la sua collaborazione conlanciando sul mercato, e in edizione limitata, lo smartphone10 Pro 5G. Il dispositivo verrà venduto sul mercato indiano aldi 20.999 rupie, che al cambio corrisponde a circa 237 euro, e nella configurazione di memoria 8GB di RAM LPDDR4X (Dynamic RAM 8+8GB) più 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 espandibile fino 1TB. Per quanto riguarda le specifiche tecniche del10 Pro 5G, non dovrebbero esserci novità, mentre ciò che sarà del tutto inedito è la bellissima ed iconica ...

10Coca - Cola Edition è stato presentato oggi in India, ma noi abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima. Parliamo di uno smartphone economico di fascia media, che fa della ...105G Coca - Cola Edition è il primo smartphone nato dalla collaborazione trae Coca - Cola pronto a sbarcare in Asia. Ha Snapdragon 695 5G, batteria da 5000 mAh e fotocamera da ...

