Real sito di Carditello | via i cavalli per 4 mesi I restauri accelerano | Nicolais | Lavori | premiamo rapidità e qualità

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildirinasce e torna agli antichi fasti con i nuovidi restauro. Un importante passaggio di testimone, previsto a metà febbraio, con l’inizio delle operazioni di collaudo e il rilascio alla Fondazione dei primi spazi museali da parte del Segretariato regionale. E non solo. In scadenza, contemporaneamente, anche il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’affidamento deidi “Restauro e consolidamento presso ildi”. Iriguardano, in particolare, il parterre: Tempietto, abbeveratoio esterno, gradonate dell’Ippodromo di Ferdinando IV, colonne dei cancelli di accesso e, soprattutto, fossato borbonico in tufo che circonda il Galoppatoio dedicato ai ...

Intanto, in scadenza il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l'affidamento dei lavori di 'Restauro e consolidamento presso ildi Carditello'. I lavori riguardano, in ...C'è fermento alla Reggia borbonica di Carditello, situata a San Tammaro (Caserta), per il ritorno sempre più vicino a quella mission museale persa negli anni in cui ilera abbandonato; un ...

Real Sito di Carditello, al via il restauro del parterre Corriere del Mezzogiorno

Gran Galà per la vita; dal Real Sito di Carditello a Caserta il 3 e 4 ... CasertaWeb

Voli in Mongolfiera, visite, concerti e passeggiate sui pony nel Real ... Napoli da Vivere

Al Hilal - Real Madrid: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

FAI, I Luoghi del Cuore, i risultati della 11ª edizione del censimento ... CasertaWeb

C'è fermento alla Reggia borbonica di Carditello, situata a San Tammaro (Caserta), per il ritorno sempre più vicino a quella mission museale persa negli anni in cui il Real Sito era abbandonato; un ...E non solo. In scadenza, contemporaneamente, anche il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di “Restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello”. I ...