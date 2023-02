Real Sito di Carditello | inizia il restauro del parterre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutildirinasce e torna agli antichi fasti con i nuovi lavori di. Un importante passaggio di testimone, previsto a metà febbraio, con l’inizio delle operazioni di collaudo e il rilascio alla Fondazione dei primi spazi museali da parte del Segretariato regionale. E non solo. In scadenza, contemporaneamente, anche il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di “e consolidamento presso ildi”. I lavori riguardano, in particolare, il: Tempietto, abbeveratoio esterno, gradonate dell’Ippodromo di Ferdinando IV, colonne dei cancelli di accesso e, soprattutto, fossato borbonico in tufo che circonda il Galoppatoio ...