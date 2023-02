Rassegna stampa 10 febbraio 2023 | scintille Meloni-Macron

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso a tarda notte il vertice Ue di Bruxelles. Rivista fino all’ultimo la bozza sulle migrazioni mentre la presidente von der Leyen promette “proposte legislative concrete” sul piano industriale green per rispondere all’Inflation Reduction Act (Ira) degli Stati Uniti “a metà marzo, in tempo per il prossimo vertice Ue di fine marzo“. “Sono molto soddisfatta di questo Consiglio, ma credo che ci siano temi che vadano approfonditi”, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgiaal termine del vertice annunciando una conferenzaper questa mattina a Bruxelles. Botta e risposta a distanza tra Giorgiaed Emmanuelsul mini summit organizzato all’Eliseo con il cancelliere tedesco e il presidente ucraino, definito “inopportuno” dalla premier. ...