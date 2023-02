(Di venerdì 10 febbraio 2023)a mano armata nella notte in unaisolata a Pratola Peligna (L'Aquila). Erano circa le 3 quando cinque uomini, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nell'abitazione dove ...

a mano armata nella notte in unaisolata a Pratola Peligna (L'Aquila). Erano circa le 3 quando cinque uomini, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nell'abitazione dove ...commenta Mezzane di Sotto (Verona). L'inviata di 'Dritto e Rovescio' è andata davanti ladellaai danni di due anziani. Giovedì mattina i ladri si sono introdotti in casa dei due coniugi di 74 e 68 anni e al telefono il figlio parla di una ' violenza spropositata per un furto ...

Rapina in villa, botte a 20enne che reagisce e fuga con bottino ... Agenzia ANSA

Rapina a mano armata: in 6 fanno irruzione in una villa e pestano a ... AbruzzoLive

Pratola Peligna: rapina a mano armata in villa, ferito il figlio della ... Rete8

Rapina nella villa di Roby Facchinetti: la banda potrebbe essere ... Fanpage.it

Rapina in una villa di San Sebastiano al Vesuvio: 8 rapinatori armati Tag24

Rapina a mano armata nella notte in una villa isolata a Pratola Peligna (L'Aquila). Erano circa le 3 quando cinque uomini, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nell'abitazione dove v ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...