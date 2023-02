Rapina in farmacia ad Alzano Lombardo | arrestato 22enne

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Bergamo. Il 9 febbraio 2023 a Ranica, i carabinieri hanno rintracciato e trattoun ragazzo italiano, autore di unain danno di unasita ad. Il giovane, classe 2001, si è introdotto all’interno dellacon il volto travisato con cappellino e sciarpa e dopo aver minacciato il titolare, simulando di essere in possesso di un’arma, si è fatto consegnare i soldi presenti all’interno della cassa. Dopo aver raccolto il denaro il giovane fuggiva a piedi verso la fermata TEB difacendo perdere così le proprie tracce. La Centrale Operativa di Bergamo ha allertato tutte le pattuglie presenti in zona per le immediate ricerche e dopo circa 10 minuti i carabinieri della Stazione di Bergamo Principale ...

L'ingresso e la fuga col denaro. Tutto in pochi attimi.mercoledì pomeriggio nelladi corso di Porta Ticinese, svaligiata da un bandito solitario che è riuscito a scappare con 1.500 euro in contanti. Il blitz dell'uomo, stando a quanto ...... di Trani, per il reato di. I fatti risalgono all'antivigilia di Natale scorso, allorquando in questo Corso Vittorio Emanuele, un individuo con volto travisato faceva irruzione in una...

L'ingresso e la fuga col denaro. Tutto in pochi attimi. Rapina mercoledì pomeriggio nella farmacia di corso di Porta Ticinese, svaligiata da un bandito solitario che è riuscito a scappare con 1.500 eu ...