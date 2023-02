Ram - Le prime immagini del 1500 elettrico di serie | si chiamerà Rev

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Gruppo Stellantis alimenta l'interesse dei clienti americani annunciando il nome definitvo del primo pick-up: RamRev. La versione disarà sul mercato nel corso del 2024 con unadi novità tecniche che permetteranno di distinguersi dalla concorrenza sempre più numerosa e aggressiva in questo giovanissimo segmento. Il pick-up, tra l'altro, dovrebbe essere protagonista nel corso del week end in uno spot studiato per l'iconico Super Bowl, dove potrebbe mostrarsi un po' di più. Punta sull'originalità e sullo spazio. I due teaser diffusi da Ram insieme all'annuncio sono relativi al modello definitivo e mostrano due elementi iconici: il frontale dominato dai Led e dalle superfici chiuse e il powerdome sul cofano con il logo Rev. Se tutto questo vi sembra familiare. non si state sbagliando: il ...