...per il trattamento dei sintomi dele dell'influenza, come mal di testa, febbre e dolore o rinite allergica (infiammazione delle vie nasali) nelle persone con congestione nasale. L'...L'Agenzia europea del farmaco () ha annunciato l'avvio di una revisione sulla sicurezza dei ...via orale da solo o in combinazione con altri per trattare l'effetto naso chiuso causato da,...

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Ema avvia revisione sui farmaci per raffreddore e influenza a base di pseudoefedrina: rischio ischemie e gravi ... Quotidiano Sanità

Raffreddore, l'Ema indaga su farmaci per combatterlo: possibili rischi TGCOM

Indagine Ema, farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio ictus e infarto». Ecco quali sono ilmessaggero.it

Farmaci, rischi gravi da anti-raffreddore pseudoefedrina: Ema avvia revisione Adnkronos

Ema ha avviato un'indagine sui prodotti contenenti pseudoefedrina. Si sospetta un legame con patologie ischemiche.L'Agenzia europea del farmaco Ema annuncia l'avvio di una revisione sulla sicurezza ... da solo o in combinazione con altri per trattare l'effetto naso chiuso causato da raffreddore, influenza o ...