Raffaello Tonon provocato su Luca Onestini a Mattino 5

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A5 si è commentata la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, giovedì 9 febbraio 2023. Tra gli argomenti anche il possibile ritorno di fiamma trae la ex Ivana Mrazova. Tra chi ha parlato di questi due concorrenti ci sono stati pure, grande amico del vippone, e Patrizia Groppelli. Quest’ultima ha fatto una grande provocazione all’ospite di Federica Panicucci. La provocazione della Groppelli asu: “Sei geloso”stava raccontando alla Panicucci di aver vissuto una bella esperienza nella casa del GF Vip insieme ae Ivana. Anche perché, per lui,è la sua famiglia, il fratello o il figlio che non ha mai avuto. ...