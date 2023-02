Questo mondo non mi renderà cattivo | il trailer della nuova serie di Zerocalcare

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Netflix ha atteso la diretta di Sanremo per mostrare ildi uno dei prodotti italiani più attesi:non miLa terza puntata del Festival di Sanremo si è svolta tra le canzoni e gli interventi degli ospiti, c’è stato un momento però che anche gli amanti delleTV hanno molto apprezzato. Si trattamessa in onda delopera del fumettista Michele Rech, in arte. La, intitolatanon mi, composta da 6 episodi, si è presentata inaspettatamente agli spettatori del Festival; una bella sorpresa ...