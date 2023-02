Questo bambino non c’entra con il terremoto in Turchia e in Siria

Leggi su facta.news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 9 febbraio 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto di uninginocchiato con le mani sul volto. Intorno a lui si vedono delle macerie. L’immagine è accompagnata da un commento, in cui si afferma che la scena sarebbe collegata aldel 6 febbraio 2023 che ha colpito il sud dellae il nord della, provocando decine di migliaia di vittime e un grande numero di sfollati. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto in questione è in realtà un’immagine presente dal 2021 in diversi siti di immagini stock, cioè contenuti fotografici studiati a tavolino e realizzati in maniera professionale per essere utilizzati da siti web e testate giornalistiche. L'articolo proviene da Facta.