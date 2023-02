“Quarto Grado” | le anticipazioni delle puntata di oggi 10 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) : il processo per la morte di Saman Abbas e il caso Liliana Resinovich Venerdì 10, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con l’omicidio della 17enne Saman Abbas. È iniziato il processo contro Danish Hasnain, Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq: i tre sono accusati di essere gli esecutori materiali dell’omicidio. Dal Pakistan, invece, non arrivano buone notizie: la madre di Saman, Nazia Shaheen, resta latitante e il padre, Abbas, rischia di non essere estradato. Al centro della, anche la vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere il 5 gennaio 2022. Leggi anche: Caso Saman Abbas, venerdì 10 inizia il processo, ma senza il padre A più di un ...