Quando parte Sofia Goggia nella discesa dei Mondiali di sci alpino? Orario preciso | canale tv | programma | streaming

(Di venerdì 10 febbraio 2023)vuole essere la grande protagonistalibera dei2023 di sci, che andrà in scena sabato 11 febbraio (ore 11.00) sulle nevi di Meribel (Francia). La fuoriclasse bergamasca si presenta con tutti i favori del pronostico: ha dominato la specialità durante la stagione di Coppa del Mondo, ha giganteggiato nelle prove cronometrate in terra transalpina e vuole fare saltare il banco in maniera perentoria. L’azzurra insegue l’unica medaglia d’oro che manca al suo glorioso palmares, dopo aver già trionfato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le grandi avversarie dispiccano soprattutto la slovena Ilka Stuhec e le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, ma attenzione a non sottovalutare le austriache e ...