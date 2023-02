Qatargate | notificato in clinica mandato d’arresto a Cozzolino

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Guardia di Finanza hailnei confronti dell’europarlamentare Andreasudella procura federale belga. Lo apprende l’Adnkronos. Il, emesso nell’ambito dell’inchiesta ‘’, è statoin unanella qualeè ricoverato per problemi di salute. In precedenza i finanzieri si erano recati nell’abitazione napoletana dell’europarlamentare, non trovandolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.