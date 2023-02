Qatargate | mandato di arresto per Andrea Cozzolino Ecco chi l' europarlamentare

... su delega della procura federale belga, ha ricevuto ildi notificargli undi arresto europeo in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto. I finanzieri avevano ...... la commercialista della famiglia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, arrestata nel Milanese il 17 gennaio sud'arresto europeo dei magistrati belgi che indagano sul. Lo ha deciso ...

Qatargate, arrestato Cozzolino Agenzia ANSA

Qatargate, notiticato mandato d'arresto per l'europarlamentare Cozzolino | Perquisita la sua casa a Bruxelles TGCOM

Qatargate, mandato di arresto per Cozzolino. Fermato l’eurodeputato belga Tarabella Corriere della Sera

Qatargate, Cozzolino arrestato in una clinica a Napoli AGI - Agenzia Italia

Qatargate, notificato in clinica mandato d'arresto a Cozzolino Adnkronos

'Ogni giorno, in cella, penso a Ciro Esposito. Non nego di aver anche desiderato che l'epilogo di ...A Bruxelles non l'hanno trovato. L'europarlamentare Andrea Cozzolino è a Napoli, mentre la Guardia di Finanza di Napoli bussa alla sua porta con il mandato d'arresto europeo, senza trovarlo, neanche l ...