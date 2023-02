Qatargate | mandato di arresto europeo per Andrea Cozzolino Ma la Finanza non lo trova

... arrestata la sera del 17 gennaio dalla Guardia di Finanza, sulla base di und'arresto europeo nell'ambito dell'inchiesta belga. I giudici Nova, Arnaldi e De Magistris hanno accolto ......ordine da parte del giudice istruttore belga Michael Claise - sotto forma di convocazione o... Da settimane il politico napoletano è finito al centro delinsieme al collega belga che ...

Perquisita casa Cozzolino a Bruxelles, 'presto convocato' Agenzia ANSA

Qatargate, mandato d'arresto europeo per Andrea Cozzolino Sky Tg24

Qatargate, mandato di arresto per l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino. Al momento irreperibile Il Fatto Quotidiano

Qatargate, Andrea Cozzolino arrestato a Napoli dalla Guardia di Finanza ilmattino.it

Qatargate, mandato di arresto per Cozzolino. Fermato l’eurodeputato belga Tarabella Corriere della Sera

Dopo Marc Tarabella, ecco arrivare il mandato d’arresto per Andrea Cozzolino, l’eurodeputato del Partito democratico (sospeso dal suo partito) coinvolto (e non per questo già colpevole) nell’inchiesta ...La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha ricevuto l'incarico di notificare all'europarlamentare Andrea Cozzolino un mandato di arresto europeo in quanto sospettato ...