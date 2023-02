Qatargate | la commercialista di Panzeri torna in libertà | revocati gli arresti domiciliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023)inMonica Rossana Bellini, ladella famiglia dell’ex eurodeputato Antonio, arrestata il 17 gennaio su mandato dei magistrati belgi che indagano sul. Lo ha deciso la Quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’istanza di revoca degliproposta dalla difesa: resta in piedi solo la misura cautelare del divieto di espatrio (con la possibilità, anche qui, di ottenere singole revoche su richiesta). Si attende ancora il verdetto definitivo, invece, sulla richiesta di consegna arrivata dalle autorità di Bruxelles: con un’ordinanza emessa nei giorni scorsi, i giudici avevano rifiutato di estradare Bellini per farla interrogare in Belgio, sostenendo che non ne fosse stata dimostrata la ...