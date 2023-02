Qatargate | fermato Marc Tarabella Perquisiti cassaforte e uffici - Esteri

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Belgio: il politico, già espulso dal gruppo Socialista, è stato prelevato da casa all'alba per essere ...

L'eurodeputato belga Marc Tarabella si trova sotto interrogatorio in stato di fermo: lo ha detto la procura federale del Belgio. Venerdì pomeriggio il giudice istruttore deciderà se trasformare il ...L’eurodeputato Marc Tarabella, S&D, è stato posto agli arresti ed è tutt’ora sotto interrogatorio da parte dei magistrati belgi che indagano sul caso delle presunte mazzette del Qatargate che ... E’ ...