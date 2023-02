Leggi Anche, l'Eurocamera revoca l'immunità a Tarabella e Cozzolino Leggi Anche Inchiesta Qatar, Eva Kaili: Atene congela beni alla ex vicepresidente Pe - Perquisite a Milano le abitazioni della ...La scorsa settimana il parlamento gli aveva tolto ...

Qatargate: Fermato dalla polizia il deputato europeo belga Tarabella EuNews

Qatargate, fermato l'eurodeputato belga Marc Tarabella TGCOM

Qatargate, arrestato Marc Tarabella la Repubblica

Qatargate, fermato l’eurodeputato Marc Tarabella L'Unione Sarda.it

Qatargate, l'eurodeputato Tarabella fermato dopo la perdita dell'immunità EuropaToday

L'eurodeputato belga di origine italiana fermato per un interrogatorio. Il giudice istruttore deciderà se tramutare il fermo in arresto ...L'eurodeputato belga Marc Tarabella si trova sotto interrogatorio in stato di fermo, in relazione allo scandalo Qatargate. Lo ha confermato la procura federale. Il giudice istruttore deciderà se ...