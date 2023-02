Qatargate | eurodeputato Tarabella in stato di fermo

Scandalo Qatar - gate, arrestato l'belga Tarabella Le autorità belghe hanno arrestato l'Marc Tarabella , in relazione allo scandalo di corruzione del. Lo riportano diversi media tra cui Politico Europe . Tarabella , che si è sempre detto estraneo ai fatti ...Leggi anche, perché è stata arrestata Monica Rossana Bellini la commercialista di Panzeri Panzeri si 'pente', l'excollabora con la procura belga sul: farà un anno di ...

Restano da capire le motivazioni dei magistrati che potrebbero portare anche alla richiesta d’arresto per l’esponente socialista belga. Un po’ come il suo collega Cozzolino, Tarabella è stato più ...L’eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Tarabella ha dichiarato al quotidiano belga Le Soir di essere stato prelevato questa mattina a casa sua, in ...