Qatargate | Cozzolino arrestato in una clinica a Napoli 

(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - Andreaè statodai militari della guardia di finanza in unadi Napoli. Nei confronti dell'europarlamentare sospeso dal Pd è stato notificato un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito del cosiddetto, lo scandalo su presunte mazzette che ha coinvolto diversi funzionari e politici a Bruxelles. Il deputato europeo era ricoverato per accertamenti in una struttura del quartiere di Chiaia. In precedenza le fiamme gialle avevano provato a notificare il provvedimento nella sua abitazione nel quartiere collinare del Vomero ma non era stato trovato in casa. Questa mattina era stata perquisita la sua abitazione a Bruxelles., per gli inquirenti belgi, era parte integrante “della squadra di Panzeri e Giorgi”. Per il giudice di Bruxelles Michel ...