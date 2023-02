Qatargate | arrestato Tarabella | ora è sotto interrogatorio | perquisita la sua cassaforte in una banca di Liegi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’europarlamentare del Centrosinistra, il belga di origini italiane, Marc, è stato prelevato dalla polizia belga, nell’ambito delle indagini della locale Procura sullo scandalo cosiddettoe portato via,arresto, temporaneamente privato della libertà per essere interrogato dagli investigatori di Bruxelles, delegati dal magistrato titolare dell’inchiesta, il giudice istruttore Michel Claise, su fatti di presunta corruzione volta a influenzare i processi decisionali dell’Ue. A seconda dell’esito dell’, spiegano fonti della Procura federale, Claise deciderà se interrogarlo lui stesso e se confermare lo stato di arresto o meno., che è sindaco di Anthisnes, un Comune della provincia di, in Vallonia è stato prelevato stamani a casa sua, ...

Restano da capire le motivazioni dei magistrati che potrebbero portare anche alla richiesta d’arresto per l’esponente socialista belga. Un po’ come il suo collega Cozzolino, Tarabella è stato più ...L’eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Tarabella ha dichiarato al quotidiano belga Le Soir di essere stato prelevato questa mattina a casa sua, in ...