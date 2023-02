Qatargate | arrestato Andrea Cozzolino

...l'eurodeputato 'È inaccettabile che Manfredi non spieghi perché ha scelto Cozzolino, per il quale sarebbe stato spiccato un mandato di arresto europeo per il, ai vertici della ...AGI - Andrea Cozzolino è statodai militari della guardia di finanza in una clinica di Napoli . Nei confronti dell'...un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito del cosiddetto, ...

Qatargate, mandato di arresto per Cozzolino Agenzia ANSA

Qatargate, Andrea Cozzolino arrestato a Napoli dalla Guardia di Finanza ilmattino.it

Qatargate, mandato d'arresto per Andrea Cozzolino. Era a Napoli ma non è stato trovato in casa RaiNews

Qatargate, mandato di arresto per Cozzolino. Fermato l’eurodeputato belga Tarabella Corriere della Sera

Qatargate, mandato d'arresto europeo per Cozzolino. La Guarda di Finanza lo cerca nella sua casa di Napoli, ma non ... Open

Lo apprende l'Adnkronos. Il mandato d'arresto, emesso nell'ambito dell'inchiesta 'Qatargate', è stato notificato in una clinica nella quale Cozzolino è ricoverato per problemi di salute. In precedenza ...Su delega della procura federale belga, i militari si erano recati presso il suo domicilio napoletano per notificargli un mandato di arresto europeo, in quanto sospettato di essere coinvolto nel ...