Qatargate | arrestato a Napoli l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino | sarà portato in carcere

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La nuova mossa degli inquirenti belgi che indagano sul, attesa da lunghe settimane, è arrivata. il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria diha notificato questa sera il mandato di arresto europeo spiccato dai procuratori belgi perdel Partito democratico sospettato di essere coinvolto nella presunta rete di corruzione organizzata dall’ex eurodeputato Antonio Panzeri, agli arresti a Bruxelles dallo scorso 9 dicembre. Inin Belgio, come noto, sono anche l’assistente di– e uomo di fiducia di Panzeri – Francesco Giorgi, e la sua ex compagna, l’ex vicepresidente greca del Parlamento europeo Eva Kaili., a quanto si apprende, verrà quindiin ...

L’europarlamentare Andrea Cozzolino è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. La vicepresidente del Parlamento Ue Picierno (Pd): “Una ferita per tutta la nostra comunità politica e per l ...La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha arrestato l'europarlamentare Andrea Cozzolino in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate. I ...