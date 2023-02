Qatargate | arrestato a Bruxelles l’eurodeputato belga Marc Tarabella

L' eurodeputato italo - belga , Marc Tarabella , è statonell'ambito dell'inchiesta. In mattinata era stato ascoltato da un giudice istrutture , Michel Claise . Lo ha reso noto la procura federale confermando quanto anticipato dalla ......in cella come in Iran o Cina Kaili è madre di una bambina di due anni alla quale è stato... È questo il vero. Le torture che sono state utilizzate contro una parlamentare europea ...

Qatargate, arrestato Marc Tarabella la Repubblica

Qatargate, l'eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato in Belgio Fanpage.it

Qatargate, Marc Tarabella arrestato: all'eurodeputato belga era stata revocata l'immunità parlamentare ilmessaggero.it

Qatargate, arrestato Marc Tarabella Corriere della Sera

Qatargate, Marc Tarabella arrestato: all'eurodeputato belga era stata revocata l'immunità parlamentare ilgazzettino.it

Lo riporta Politico, affermando che la notizia dell’arresto sia stata confermata anche da un portavoce degli inquirenti belgi: l’eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato nell’ambito dell’indagine ...Bruxelles – La polizia belga, nel quadro dell’inchiesta nota come “Qatargate”, ha arrestato questa mattina il deputato europeo socialista vallone Marc Tarabella. Lo conferma l’ufficio del procuratore ...