La polizia belga ha perquisito la sua residenza a Bruxelles. Nel pomeriggio i finanzieri lo hanno cercato nella sua abitazione di Napoli, ma non c'era. Il suo avvocato: 'È in clinica'. Pd: 'Fiducia ...Belgio: il politico è stato prelevato da casa all'alba per essere interrogato. Sotto sequestro anche gli uffici del Pd...

Qatargate: Andrea Cozzolino arrestato dopo le dimissioni dalla clinica RaiNews

Qatargate, Andrea Cozzolino arrestato a Napoli dalla Guardia di Finanza: va in carcere a Poggioreale ilmattino.it

Qatargate, mandato d’arresto per Andrea Cozzolino (assente in casa): “E’ in clinica per a... Il Riformista

Qatargate: arrestato Andrea Cozzolino Agenzia ANSA

Qatargate, mandato di arresto per l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino. Al momento irreperibile Il Fatto Quotidiano

La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha arrestato l'europarlamentare Andrea Cozzolino in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate. I ...(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Al termine dei rilievi fotodattiloscopici l'europarlamentare Andrea Cozzolino sarà condotto nel carcere ... federale belga nell'ambito delle indagini sul cosiddetto Qatargate ...