(Di venerdì 10 febbraio 2023) commenta Dopo il video delmorto per essere stato trascinato per ilda un'mobile e la conseguente indignazione social, Veronica Ruggeri de ' Le Iene ' decide di recarsi inper ...

MONTEFIASCONE - Si è tenuta oggi la prima udienza del processo nei confronti dell'che, nel febbraio 2021, legò un cane alla sua auto e lo trascinò fino a causarne la morte. ...Calabria e in, ...... Veronica Ruggeri de ' Le Iene ' decide di recarsi inper incontrare chi guidava la macchina ... Se avessi voluto farlo, l'avrei fatto fuori, anche in campagna', si giustifica subito l', un ...

Puglia, l'uomo che trascinò un cane per il collo con l'auto: "Ho sbagliato, ma non volevo ucciderlo" TGCOM

L'incontro, dopo l'indignazione social, con l'inviata de "Le Iene": "Se devo pagare, pagherò" Dopo il video del cane morto per essere stato trascinato per il collo da un'automobile e la conseguente in ...