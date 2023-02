Psg | Galtier | “Affaticamento muscolare per Messi | contro il Bayern Monaco ci sarà”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Cristopheha fatto chiarezza sulle condizioni di Leo, che ha accusato un problema ai muscoli della coscia dopo la gara di Coppail Marsiglia: “Ha un. Non ciil, ma tornerà ad allenarsi alla vigilia del matchil. Possiamo quindi smetterla di dire che è in dubbio. Gli infortuni capitano, specialmente visto quante partite giochiamo e con un Mondiale in mezzo alla stagione“. Possono dunque tirare un sospiro di sollievo i sostenitori del club parigino, che invece difficilmente vedranno in azione Kylian Mbappé in Champions League: “Al momento si sta curando. La sua presenzail? Priorità alla sua ...