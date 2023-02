Psg | Donnarumma | “La concorrenza con Keylor Navas mi ha fatto crescere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Laconè una di quelle “esperienze che ti aiutano, che ti fanno, soprattutto quando sei giovane”. Lo dice Gigio, sulle pagine de “L’Equipe”, in riferimento alla lotta per il posto da titolare al Paris Saint Germain con l’ex Real Madrid. Fresco di Europeo vinto con la Nazionale con tanto di premio come miglior giocatore, l’azzurro si è trovato a giocarsi il posto con, ora passato al Nottingham Forest. “Non è stato facile – ammette il 23enne portiere ex Milan – Devi sapere come gestire la situazione e farti trovare pronto ogni volta che giochi. Conandavamo d’accordo, siamo due bravi ragazzi, l’abbiamo presa bene ed entrambi cercavamo di aiutare la squadra, che è l’unica cosa importante, ...