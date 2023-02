Pseudoefedrina | l' Ema indaga sui farmaci che la contengono Possibili rischi per la salute

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si tratta in particolare di medicinali impiegati per curare la congestione nasale. Fra questi prodotti molto noti, da Aspirin Complex a Nurofen Influenza e raffreddore

Ischemie prodotto da farmaci di largo consumo. Il comitato per la sicurezza dell'(PRAC) ha avviato una revisione dei medicinali contenenti, un farmaco simpaticomimetico che viene utilizzato normalmente come prodotto da banco con effetto di decongestionante ...Il sospetto è che siano collegati a un piccolo numeri di casi, segnalati dalle autorità sanitarie francesi, di patologie dei vasi sanguigni e del cervello. L'Agenzia europea fa sapere che soltanto in ...

“Rischi ischemici gravi da farmaci con pseudoefedrina”, l’Ema avvia una revisione sulla… Il Fatto Quotidiano

Medicinali, Ema indaga sulla pseudoefedrina: possibili gravi rischi per la salute la Repubblica

Ema avvia revisione sui farmaci per raffreddore e influenza a base di pseudoefedrina: rischio ischemie e gravi ... Quotidiano Sanità

Indagine Ema, farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio ictus e infarto». Ecco quali sono ilmessaggero.it

Farmaci, rischi gravi da anti-raffreddore pseudoefedrina: Ema avvia revisione Adnkronos

Il Prac, comitato per la sicurezza dell'Ema che abbiamo ben conosciuto in questi anni, ha avviato una revisione delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse a medicinali contenenti ...Il comitato per la sicurezza dell'Ema ha avviato una revisione dei medicinali contenenti pseudoefedrina a seguito delle preoccupazioni sul rischio di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile ...